Эмиль Гарипов ради возвращения в «Ак Барс» готов отказаться от половины зарплаты
Поделиться
Бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов, помещённый сегодня челябинским «Трактором» в список отказов, хочет вернуться в казанский клуб. Об этом сообщает «ТИ-Спорт».
Как стало известно, Гарипов мечтает вернуться в «Ак Барс» и готов ради возвращения в родную команду отказаться от половины своей зарплаты в «Тракторе».
По некоторым данным, в челябинском клубе Эмиль зарабатывал 25 млн рублей за сезон.
Напомним, по регламенту любой клуб лиги в течение 48 часов может подписать контракт с голкипером на действующих условиях его соглашения с «Трактором». В текущем чемпионате на счету Эмиля два матча, в которых он отразил лишь 77,8% бросков.
Эмиль Гарипов стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 с «Ак Барсом».
Новость по теме«Трактор» поместил вратаря Эмиля Гарипова в список отказов
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
15:30
-
15:13
-
14:56
-
14:49
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:19
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
14:02
-
13:57
-
13:54
-
13:51
-
13:46
-
13:41
-
13:27
-
12:54
-
12:47
-
12:41
-
12:31
-
11:49
-
11:36
-
11:25
-
11:10
-
11:01
-
10:53
-
10:38
-
10:20
Партнерский контент