Эмиль Гарипов ради возвращения в «Ак Барс» готов отказаться от половины зарплаты

Бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов, помещённый сегодня челябинским «Трактором» в список отказов, хочет вернуться в казанский клуб. Об этом сообщает «ТИ-Спорт».

Как стало известно, Гарипов мечтает вернуться в «Ак Барс» и готов ради возвращения в родную команду отказаться от половины своей зарплаты в «Тракторе».



По некоторым данным, в челябинском клубе Эмиль зарабатывал 25 млн рублей за сезон.



Напомним, по регламенту любой клуб лиги в течение 48 часов может подписать контракт с голкипером на действующих условиях его соглашения с «Трактором». В текущем чемпионате на счету Эмиля два матча, в которых он отразил лишь 77,8% бросков.



Эмиль Гарипов стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 с «Ак Барсом».