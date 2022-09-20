«Северсталь» анонсировала матч с минским «Динамо» роликом из сериала «Острые козырьки»

Череповецкая «Северсталь» в своей официальной группе «ВКонтакте» анонсировала матч с минским «Динамо» забавным роликом из сериала «Острые козырьки». В нём главный тренер «Северстали» Андрей Разин перед матчем призывает своих игроков избегать драк.

Матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между командами «Северсталь» (Череповец) и «Динамо» (Минск) состоится сегодня в столице Беларуси, начало — в 19:10 мск.

Минчане подходят к этой встрече с двумя поражениями подряд — от «Северстали» на выезде (2:5) и от казанского «Ак Барса» дома (2:3 ОТ). Череповецкая команда в последнем своём матче в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге уступила местному СКА 1:2 в серии буллитов.