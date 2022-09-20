Лучший защитник НХЛ — 2013 Пи Кей Суббэн объявил о завершении карьеры

33-летний канадский защитник Пи Кей Суббэн на своей странице в «Твиттере» объявил о завершении карьеры.

«Я помню свои мечты о выступлении в НХЛ и завоевании Кубка Стэнли. Я всё ещё мечтаю об этом по сей день

Однако эта глава подходит к концу, и после 13 лет в НХЛ я принял решение завершить карьеру", — говорится в сообщении.

Последние три сезона выступал в «Нью-Джерси Дэвилз». Летом истёк его контракт с клубом, по которому он получал $ 9 млн в год. В сезоне-2021/2022 защитник провёл 77 матчей и набрал 22 (5+17) очка.