Лучший защитник НХЛ — 2013 Пи Кей Суббэн объявил о завершении карьеры
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33-летний канадский защитник Пи Кей Суббэн на своей странице в «Твиттере» объявил о завершении карьеры.
«Я помню свои мечты о выступлении в НХЛ и завоевании Кубка Стэнли. Я всё ещё мечтаю об этом по сей день
Однако эта глава подходит к концу, и после 13 лет в НХЛ я принял решение завершить карьеру", — говорится в сообщении.
Последние три сезона выступал в «Нью-Джерси Дэвилз». Летом истёк его контракт с клубом, по которому он получал $ 9 млн в год. В сезоне-2021/2022 защитник провёл 77 матчей и набрал 22 (5+17) очка.
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