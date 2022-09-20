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«Все места заняты». Капитан «Ак Барса» высказался о возможном возвращении Эмиля Гарипова

«Все места заняты». Капитан «Ак Барса» высказался о возможном возвращении Эмиля Гарипова
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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о возможном возвращении вратаря Эмиля Гарипова в клуб.

«Я-то не против, конечно. Всё от руководства клуба зависит. Я прекрасно знаю Эмиля, он хороший человек и спортсмен. Очень трудолюбивый. Другой момент, что ему нужно игровое время, он толком почти два года не играл. Сейчас же в «Ак Барсе» все места заняты. В России есть много клубов, где он мог бы играть», — приводит слова Зарипова «ТИ-Спорт».

Напомним, сегодня, 20 сентября, «Трактор» поместил Гарипова в список отказов. Позднее появилась информация, согласно которой голкипер желает вернуться в «Ак Барс», за который выступал с 2007 по 2019 год.

В регулярном чемпионате нового сезона Гарипов сыграл две встречи, в которых отразил только 77,8% бросков.

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