«Все места заняты». Капитан «Ак Барса» высказался о возможном возвращении Эмиля Гарипова

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о возможном возвращении вратаря Эмиля Гарипова в клуб.
«Я-то не против, конечно. Всё от руководства клуба зависит. Я прекрасно знаю Эмиля, он хороший человек и спортсмен. Очень трудолюбивый. Другой момент, что ему нужно игровое время, он толком почти два года не играл. Сейчас же в «Ак Барсе» все места заняты. В России есть много клубов, где он мог бы играть», — приводит слова Зарипова «ТИ-Спорт».
Напомним, сегодня, 20 сентября, «Трактор» поместил Гарипова в список отказов. Позднее появилась информация, согласно которой голкипер желает вернуться в «Ак Барс», за который выступал с 2007 по 2019 год.
В регулярном чемпионате нового сезона Гарипов сыграл две встречи, в которых отразил только 77,8% бросков.
- 20 сентября 2022
-
18:12
-
17:46
-
17:41
-
17:10
-
16:56
-
16:21
-
15:50
-
15:30
-
15:13
-
14:56
-
14:49
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:19
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
14:02
-
13:57
-
13:54
-
13:51
-
13:46
-
13:41
-
13:27
-
12:54
-
12:47
-
12:41
-
12:31
-
11:49