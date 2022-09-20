«Сибирь» отыгралась с 0:2 за период и нанесла «Нефтехимику» восьмое поражение подряд

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 0:0, 3:0).
На 12-й минуте Энтони Камара вывел нижнекамскую команду вперёд. На 19-й минуте Михаил Назаров, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Нефтехимика». На 42-й минуте Илья Морозов с передачи Дениса Голубева отыграл один гол. На 52-й минуте Владимир Бутузов после паса Ильи Пастухова сравнял счёт. На 57-й минуте Владимир Бутузов оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 22 сентября дома сыграет с «Автомобилистом». «Нефтехимик» 23 сентября примет «Трактор».
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