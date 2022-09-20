«Барыс» в Астане всухую прервал четырёхматчевую победную серию «Автомобилиста»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).
На шестой минуте Энтони Луис, реализовав численное большинство, вывел астанинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Джереми Бракко и Джесси Грэм. На 19-й минуте Аркадий Шестаков удвоил преимущество казахстанской команды.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 22 сентября в Новосибирске сыграет с «Сибирью». «Барыс» 24 сентября встретится в Череповце с местной «Северсталью».
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