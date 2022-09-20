Тренер «Нефтехимика» рассказал, повлиял ли джентльменский поступок Порядина на ход матча

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (2:3).



«Упорно вышли сражаться, отличный первый период провели: 15–3 по броскам, повели 2:0. Контролировали ход матча. Во втором периоде тоже: где-то выстояли в меньшинстве, здорово отыграли, и тоже ничего не предвещало такого развития событий в третьем периоде. Когда получаем такие голы, какое-то фатальное невезение. Все парни пластались, ловили на себя, играли на результат. Вот и получилось, что мы при такой игре опять без очков. Наверное, надо пройти этот сложный очень путь. Для меня впервые такая затяжная серия, думаю, и у многих ребят в команде. Вселяет надежду наша игра, но играть нужно до конца, до победного.



Порядин сказал, что не было удаления? Конечно, Паша проявил себя очень порядочно. За это похвалил. Нужно именно так себя вести, быть джентльменом на льду. Не считаю, что он как-то повлиял на ход матча. Нужно стараться быть людьми в любой ситуации.



Есть ли интерес к Гарипову? У нас есть интерес. Будем брать с драфта отказов? Поживём – увидим.



Михаил Назаров был особо настроен на игру? Мы знали, что Михаил с Новосибирска и будет заряжен сегодня. Отлично сыграл, проявил достойно себя.



Будут ли расторжения? Возможно, будет. Мы подумаем, проанализируем. Возможно, будут какие-то изменения», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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