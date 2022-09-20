Словацкий вратарь Юлиус Гудачек оформил шат-аут в дебютном матче за «Барыс»

Словацкий голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек оформил шат-аут в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Автомобилистом», отразив все 36 бросков.

Отметим, что это была его дебютная встреча за астанинский клуб.

Ранее словацкий страж ворот уже играл в Континентальной хоккейной лиге за ряд клубов: новосибирскую «Сибирь» (2013), череповецкую «Северсталь» (2017–2018), московский «Спартак» (2018–2021) и рижское «Динамо» (2021).

Напомним, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).