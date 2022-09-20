Сергей Фёдоров объяснил поражение ЦСКА в матче с «Куньлунем»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Армейцы в этой встрече проиграли в овертайме со счётом 1:2. «Куньлунь» одержал лишь третью победу в текущем регулярном чемпионате после восьми проведённых матчей. ЦСКА проиграл в третий раз в этом сезоне.

«Соперника — с победой, они заслужили эту победу. После первого периода мы должны были проигрывать 0:2 или 0:3. Поговорили с ребятами в первом перерыве, во втором. Попытались ускорить темп игры, перешли на три звена. Вернулись в игру, но этого оказалось мало — как мы запрягали, так и ехали в итоге весь матч. Когда играешь 15 минут из 60… Знаем, чего мы хотели, но хотеть и мочь — это разные вещи.

Это не первое наше поражение в этом дворце, тренерскому штабу есть над чем подумать, поговорить с ребятами. Мы должны уважать себя, уважать клуб и эмблему, с которой мы выходим на лёд. В КХЛ нет проходных матчей, с кем бы ты ни играл. Печальный для нас опыт, надеюсь, то, что не убивает, делает нас сильнее. Соперник хотел победить больше, чем мы, к сожалению. Мы очень странно играли, не знаю, где были наши головы. Моментами соперник был быстрее и мобильнее. Реализация? Мы небрежно отнеслись к моментам, уж из шести-семи один мы должны забивать даже другой стороной клюшки, но этого не случилось. Многие наши игроки были не в своей тарелке, это факт», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.