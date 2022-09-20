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Главный тренер «Северстали» объяснил, почему не выпустил лидеров клуба на матч со СКА

Главный тренер «Северстали» объяснил, почему не выпустил лидеров клуба на матч со СКА
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо». Череповчане уступили со счётом 2:3. Для подопечных Разина это поражение стало четвёртым в сезоне, всего команда сыграла восемь матчей. Минчане, в свою очередь, одержали пятую победу в сезоне.

«Динамо» с победой. Жалко отпускать такие матчи с нашей стороны. Я считаю, что мы больше владели преимуществом. Особенно во втором периоде. Третий — понятно, «Динамо» играло по счёту. Проиграли из-за того, что, отыгравшись, сами себе «привозили» голы. Это, конечно, не дело. Сейчас матчи через день, поэтому горевать не стоит. Готовимся к следующей встрече.

За два матча с «Динамо» реализовали только одно большинство? Мы разбираем соперника. И соперник — нас. Первые три большинства сегодня просто ужасные. Во втором периоде моментики были, одну забили. Конечно, если команда не пропускает в меньшинстве, хорошо играет, если забивает — хорошо атакует.

Сегодня выставил Павла Денисова, и он сыграл только две смены? Молодых хоккеистов, когда приезжают домой, особенно когда они всю жизнь росли в одном городе, немножко «подтряхивает» на родной арене. Сегодня всё-таки решили поставить, но грубейшая ошибка привела к голу. Решили посадить, чтобы не накапливать как снежный ком.

Как проходит процесс восстановления у Александра Суворова? Он уже вышел на лёд. По результатам МРТ заживление проходит хорошими темпами. Сейчас покатается, думаю, через две недельки наберёт форму.

В матче со СКА не играли лидеры — Пресс, Вовченко, Пилипенко, Петунин? Да, был план. Дали им отдохнуть, хотели, чтобы они сегодня были свежими, но не получилось», — приводит слова Разина официальный сайт клуба.

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