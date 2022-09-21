Крикунов: результаты «Металлурга» на Дальнем Востоке говорят о работе тренера

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о работе Ильи Воробьёва в магнитогорском «Металлурге».



«Металлург» набрал уже шесть очков на Дальнем Востоке, это говорит о работе главного тренера команды. К Илье Воробьёву давно нет вопросов, у него много опыта. Впереди у команды последний матч во Владивостоке, а дальше домашняя серия, которая тоже будет значить очень многое. Мне нравится их игра, но нужно не сбавлять оборотов, посмотрите, сейчас набирают все команды, все прибавляют. Очень много работы впереди, регулярный чемпионат показывает, что расслабляться нельзя, это недопустимо», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Игра во Владивостоке с «Адмиралом» состоится 21 сентября. Начало – в 12:30 мск. В предыдущей встрече, которая состоялась 19 сентября, «Металлург» победил со счётом 2:0 благодаря шайбам Егора Яковлева и Дениса Зернова. Команда продлила победную серию до четырёх матчей.