ХК «Сочи» анонсировал предстоящий матч с «Авангардом» видеороликом в стиле UFC

ХК «Сочи» анонсировал предстоящий матч с омским «Авангардом» видеороликом в стиле UFC.
На видео изображены два игрока команды «Сочи», которые в стиле бойцов UFC проходят взвешивание и готовятся к предстоящему матчу с «Авангардом».
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале ХК «Сочи».
Ранее сочинский клуб выкладывал видео-анонс предстоящего матча с участием главного тренера команды Андрея Назарова.
Напомним, на предсезонных турнирах команды дважды устраивали массовые драки в играх между собой, в том числе со стартового вбрасывания. Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров славится своим особым отношением к омскому клубу.
Стоит отметить работу директора по коммерции и коммуникации ХК «Сочи» Александра Кременского. Сегодня в Сочи ожидается большая посещаемость, а матч обещает стать одним из самых ярких в сезоне.
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и омским «Авангардом» состоится сегодня, 21 сентября, в Сочи, на стадионе «Большой». Начало игры – в 19:30 мск.
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