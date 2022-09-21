«Бостон» выведет из обращения номер завершившего карьеру Здено Хары

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» выведет из обращения 33-й номер бывшего защитника команды Здено Хары. Об этом сообщает журналист Тай Андерсон со ссылкой на президента «Бостона» Кэма Нили.



«Поговорил с Кэмом Нили. В этом нет ничего удивительного, но Здено Хара будет последним игроком «Брюинз», который выступал под 33-м номером. Пока нет даты, когда свитер будет поднят под своды арены», – сообщил журналист в своей соцсети.

Напомним, вчера стало известно, что рекордсмен НХЛ по количеству матчей среди защитников Здено Хара объявил о завершении карьеры. Также Здено сообщил, что подпишет однодневный контракт с «Бостон Брюинз». Большую часть своей карьеры игрок провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году.