«Бостон» выведет из обращения номер завершившего карьеру Здено Хары
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Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» выведет из обращения 33-й номер бывшего защитника команды Здено Хары. Об этом сообщает журналист Тай Андерсон со ссылкой на президента «Бостона» Кэма Нили.
«Поговорил с Кэмом Нили. В этом нет ничего удивительного, но Здено Хара будет последним игроком «Брюинз», который выступал под 33-м номером. Пока нет даты, когда свитер будет поднят под своды арены», – сообщил журналист в своей соцсети.
Напомним, вчера стало известно, что рекордсмен НХЛ по количеству матчей среди защитников Здено Хара объявил о завершении карьеры. Также Здено сообщил, что подпишет однодневный контракт с «Бостон Брюинз». Большую часть своей карьеры игрок провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году.
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