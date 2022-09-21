Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» выведет из обращения номер завершившего карьеру Здено Хары

«Бостон» выведет из обращения номер завершившего карьеру Здено Хары
Комментарии

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» выведет из обращения 33-й номер бывшего защитника команды Здено Хары. Об этом сообщает журналист Тай Андерсон со ссылкой на президента «Бостона» Кэма Нили.

«Поговорил с Кэмом Нили. В этом нет ничего удивительного, но Здено Хара будет последним игроком «Брюинз», который выступал под 33-м номером. Пока нет даты, когда свитер будет поднят под своды арены», – сообщил журналист в своей соцсети.

Напомним, вчера стало известно, что рекордсмен НХЛ по количеству матчей среди защитников Здено Хара объявил о завершении карьеры. Также Здено сообщил, что подпишет однодневный контракт с «Бостон Брюинз». Большую часть своей карьеры игрок провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году.

Новость по теме
Словацкий защитник Здено Хара завершил карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022