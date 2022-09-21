Шарипзянов — о драках в матче с «Сочи»: если они захотят, пожалуйста, но нам это не нужно

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил игру своей команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с ХК «Сочи».

«Говорить о том, что мы нашли путь к победам, ещё рано. Две встречи из восьми выиграли, это не так много, тем более для «Авангарда». Мы хотим от себя большего, но хорошо, что выиграли два матча подряд, будем отталкиваться от этого. Знаем, как играть. Когда играем правильно на команду, скажем так, без эгоизма, всё получается — и шайба залетает, и в зоне обороны хорошо играем, и в большинстве, и в меньшинстве.

Сегодня игра может начаться с драк? Посмотрим. КХЛ за этим следит, надеюсь, они примут нужное решение по этому поводу. Мы просто будем выходить и играть, отталкиваться от ситуации. Если они захотят, пожалуйста, но нам это не нужно. Нам сейчас нужны очки, нам нужно выигрывать», — сказал защитник в интервью на официальном Youtube-канале клуба.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и омским «Авангардом» состоится сегодня, 21 сентября, в Сочи, на стадионе «Большой». Начало игры – в 19:30 мск.