Форвард «Авангарда» Буше: мы показывали хороший хоккей, даже когда проигрывали

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше высказался о двухматчевой победной серии команды в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Шесть поражений подряд — это было непросто. Но в сезоне много матчей, и мне кажется, в последних двух матчах мы смотрелись получше. Будем отталкиваться от этого.
Мы показывали хороший хоккей, даже когда проигрывали. Сейчас постарались свести к минимуму наши ошибки и действовать не то чтобы осторожно — разумно. Меньше ошибаться — вот наш рецепт победы», — сказал нападающий в интервью на официальном Youtube-канале клуба.
Напомним, на старте сезона омский клуб потерпел шесть поражений подряд, однако прервал неудачную серию в матче с «Барысом» и победил второй раз кряду в матче с «Трактором».
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и омским «Авангардом» состоится сегодня, 21 сентября, в Сочи, на стадионе «Большой». Начало игры – в 19:30 мск.
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