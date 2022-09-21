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Защитник «Автомобилиста» Эберт оштрафован за толчок на борт Асетова в матче с «Барысом»

Защитник «Автомобилиста» Эберт оштрафован за толчок на борт Асетова в матче с «Барысом»
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча Фонбет Чемпионата КХЛ астанинского «Барыса» с екатеринбургским «Автомобилистом» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Ника Эберта по п.1.13.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт), и подвергнуть его денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, матч завершился победой «Барыса» со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 22 сентября в Новосибирске сыграет с «Сибирью». «Барыс» 24 сентября встретится в Череповце с местной «Северсталью».

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