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«Металлург» повторно обыграл «Адмирал» и продлил победную серию до пяти матчей

«Металлург» повторно обыграл «Адмирал» и продлил победную серию до пяти матчей
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержала команда «Металлург» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

На 35-й секунде матча выход один на один с вратарём реализовал Денис Зернов, забивший с передач Никиты Коростелёва и Артёма Минулина. На 16-й минуте «Адмирал» сравнял счёт в большинстве усилием Рудолфа Червены с передач Либора Шулака и Михала Криштофа. Победный гол на 23-й минуте матча забил Владислав Ерёменко с передач Андрея Чибисова и Алексея Маклюкова. На 59-й минуте гол в пустые ворота оформил Филипп Майе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов (Коростелёв, Минулин) – 00:35 (5x5)   1:1 Червены (Шулак, Криштоф) – 15:26 (5x4)   1:2 Ерёменко (Маклюков, Чибисов) – 22:07 (5x5)   1:3 Майе (Кошелев, Лайпсик) – 58:32 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» продлил серию побед до пяти матчей и возглавил Восточную конференцию. «Адмирал» потерпел второе поражение подряд.

Следующий матч «Металлург» проведёт 24 сентября дома с «Куньлунем». «Адмирал» в этот же день отправится в гости к «Локомотиву».

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