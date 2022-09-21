«Металлург» повторно обыграл «Адмирал» и продлил победную серию до пяти матчей

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержала команда «Металлург» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

На 35-й секунде матча выход один на один с вратарём реализовал Денис Зернов, забивший с передач Никиты Коростелёва и Артёма Минулина. На 16-й минуте «Адмирал» сравнял счёт в большинстве усилием Рудолфа Червены с передач Либора Шулака и Михала Криштофа. Победный гол на 23-й минуте матча забил Владислав Ерёменко с передач Андрея Чибисова и Алексея Маклюкова. На 59-й минуте гол в пустые ворота оформил Филипп Майе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» продлил серию побед до пяти матчей и возглавил Восточную конференцию. «Адмирал» потерпел второе поражение подряд.

Следующий матч «Металлург» проведёт 24 сентября дома с «Куньлунем». «Адмирал» в этот же день отправится в гости к «Локомотиву».