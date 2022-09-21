«Исключение из правил». The Athletic — об игре Никиты Кучерова

Авторитетное издание The Athletic проанализировало игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Если у тебя есть только один крайний нападающий уровня MVP, это может быть только вингер, набравший 93 очка за последние три розыгрыша Кубка Стэнли. Кучеров — по-настоящему динамичный игрок, демонстрирующий особые навыки игры с шайбой и видения площадки. Он также очень конкурентоспособный нападающий, который постоянно показывает, что может улучшить свою игру в среде с самым высоким уровнем прессинга — с лучшими показателями по очкам за матч в плей-офф, чем в регулярном сезоне.
Вингеры обычно не получают такого внимания, потому что они обычно не ведут игру в своём звене — либо из-за отсутствия элитной скорости, либо из-за размеров. Это работа, предназначенная для центра, и требуется особый талант, чтобы играть на таком высоком уровне и приносить такую пользу. Кучеров — такой игрок, исключение из правил, если учесть, сколько атак он создаёт для «Тампа-Бэй», — говорится в сообщении.
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