В «Торонто» хотят вернуть Родиона Амирова в НХЛ. Он находится в аренде в «Салавате»
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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас заявил, что хочет вернуть нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в команду. Слова специалиста передаёт журналист Дэвид Альтер на своей странице в «Твиттере».
«Дубас сказал, что в клубе надеются, что Амиров вернётся в Европу после финального раунда химиотерапии и присоединится к «Торонто», — говорится в сообщении.
Сейчас российский нападающий играет за «Салават Юлаев» в КХЛ на правах аренды.
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
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