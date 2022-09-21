В «Торонто» хотят вернуть Родиона Амирова в НХЛ. Он находится в аренде в «Салавате»

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас заявил, что хочет вернуть нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в команду. Слова специалиста передаёт журналист Дэвид Альтер на своей странице в «Твиттере».

«Дубас сказал, что в клубе надеются, что Амиров вернётся в Европу после финального раунда химиотерапии и присоединится к «Торонто», — говорится в сообщении.

Сейчас российский нападающий играет за «Салават Юлаев» в КХЛ на правах аренды.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».