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«Суперсерия изменила весь хоккей». Бывший защитник сборной СССР — о матчах с Канадой

«Суперсерия изменила весь хоккей». Бывший защитник сборной СССР — о матчах с Канадой
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Советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Ляпкин вспомнил Суперсерию между сборными России и Канады 1972 года. Он тогда был защитником национальной команды СССР.

«Конечно, Суперсерия изменила весь хоккей. Канадские профессионалы стали внимательнее смотреть за хоккеистами из Европы, не только за россиянами, но и другими. И было интересно поиграть на чемпионатах мира с более сильными их командами, чем они присылали раньше», — передаёт слова Ляпкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Суперсерия между сборными СССР и Канады началась 50 лет назад. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью.

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