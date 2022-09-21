Якушев рассказал, что на игры Суперсерии-1972 билеты доставались по положению и должностям

Советский хоккеист Александр Якушев вспомнил Суперсерию между сборными России и Канады 1972 года. Он рассказал о московских матчах.

«Ажиотаж был огромный, любой любитель хоккея считал за счастье попасть на такие матчи. Но преимущество было у людей, которые могли воспользоваться своим положением и своими должностями и получить билеты. Поэтому зал был заполнен именно такими людьми. У хоккеистов была ограниченная квота на билеты, которые мы покупали за свои деньги», — передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, Суперсерия между сборными СССР и Канады началась 50 лет назад. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью.