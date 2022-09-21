Форвард «Сочи» издевательски переиграл опытного Белова и стильно забил «Авангарду»

В эти минуты на стадионе «Большой» в Сочи проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Сочи» принимает омский «Авангард». К середине второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

На 14-й минуте встречи, когда омичи выигрывали 2:0, сочинцы убежали в атаку. Фёдор Крощинский отдал длинную передачу вперёд на Никиту Попугаева. Нападающий, получив шайбу, поехал по левому флангу, легко убежал от опытного Антона Белова и переиграл Василия Демченко в ближнем бою — 1:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что на второй минуте Кристиан Ярош вывел омскую команду вперёд. На четвёртой минуте Наиль Якупов удвоил преимущество «Авангарда». Очки за результативные передачи получили Алекс Бродхёрст и Антон Белов.