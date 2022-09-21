Штаб СКА будет руководить сборной России U25 на Кубке Первого канала

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, кто будет руководить национальной командой U25 на Кубке Первого канала.

«Кто будет руководить сборной до 25 лет на Кубке Первого канала? Этот вопрос ещё мы обсуждаем. Ну, примерно мы понимаем, что это будет тренерский штаб СКА», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее стало известно, что сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала. Прежде это был этап Еврохоккейтура, однако с исключением России из международных соревнований и КПК был исключён. Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 12 по 18 декабря, в нём также примут участие сборные России, Беларуси и команда России среди игроков в возрасте до 25 лет.