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«Локомотив» нанёс «Витязю» пятое поражение подряд

«Локомотив» нанёс «Витязю» пятое поражение подряд
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Витязь» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Чехович (Полунин, Красковский) – 12:13 (5x5)   0:2 Полунин (Елесин, Мисюль) – 25:57 (5x5)   1:2 Абросимов (Смолин, Кара) – 49:59 (5x5)

На 13-й минуте Иван Чехович вывел ярославцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Полунин и Павел Красковский. На 26-й минуте отличился уже сам Александр Полунин, удвоивший преимущество железнодорожников. На 50-й минуте Роман Абросимов отыграл один гол.

«Витязь» потерпел пятое поражение подряд. «Локомотив» выиграл в третий раз подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 25 сентября в Балашихе сыграет с «Сибирью». «Локомотив» 24 сентября примет «Адмирал».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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