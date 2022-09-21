«Авангард» одержал третью победу подряд, в гостях обыграв «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

На второй минуте Кристиан Ярош вывел «ястребов» вперёд. На четвёртой минуте Наиль Якупов удвоил преимущество омичей. После этого тренерский штаб сочинцев принял решение заменить вратаря Максима Третьяка на Алексея Мельничука. На 14-й минуте Никита Попугаев, эффектно обыграв Антона Белова, сократил отставание до минимума. На 52-й минуте Рид Буше, реализовав большинство, в третий раз поразил ворота сочинцев.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Сочи» примет «Спартак». Обе встречи состоятся 23 сентября.