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«Авангард» одержал третью победу подряд, в гостях обыграв «Сочи»

«Авангард» одержал третью победу подряд, в гостях обыграв «Сочи»
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Ярош (Бродхёрст, Якупов) – 01:07 (5x5)   0:2 Якупов (Бродхёрст, Белов) – 03:30 (5x5)   1:2 Попугаев (Крощинский, Александров) – 13:19 (5x5)   1:3 Буше (Толчинский, Ярош) – 51:16 (5x4)   1:4 Чистяков (Бродхёрст, Толчинский) – 58:46 (5x4)

На второй минуте Кристиан Ярош вывел «ястребов» вперёд. На четвёртой минуте Наиль Якупов удвоил преимущество омичей. После этого тренерский штаб сочинцев принял решение заменить вратаря Максима Третьяка на Алексея Мельничука. На 14-й минуте Никита Попугаев, эффектно обыграв Антона Белова, сократил отставание до минимума. На 52-й минуте Рид Буше, реализовав большинство, в третий раз поразил ворота сочинцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Сочи» примет «Спартак». Обе встречи состоятся 23 сентября.

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