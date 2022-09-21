Российский нападающий Сошников подписал контракт с «Айлендерс»
Поделиться
Российский нападающий Никита Сошников подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает известный агент Дэн Мильштейн.
Условия сделки с 28-летним форвардом пока не разглашаются.
Соглашения с командой также подписали голкипер Кори Шнайдер и защитник Паркер Вотерспун.
В Континентальной хоккейной лиге у форварда закончился контракт с омским «Авангардом», он стал неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне он провёл 11 матчей за ЦСКА и 22 встречи за омичей в регулярке, набрав 16 (4+12) очков. В Кубке Гагарина — 2022 Сошников сыграл в 13 играх за «Авангард», заработав 8 (5+3) баллов.
Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис Блюз», в общей сложности проведя 87 матчей и набрав 16 (8+8) очков.
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
22:04
-
21:48
-
21:43
-
21:43
-
21:26
-
21:13
-
21:05
-
20:57
-
20:47
-
20:38
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:37
-
19:29
-
19:19
-
18:40
-
18:12
-
17:34
-
17:07
-
16:32
-
15:49
-
15:25
-
15:07
-
14:49
-
14:29
-
14:11
-
13:57
-
13:40
-
13:21
-
13:01
-
12:46
-
12:19
-
11:53
Партнерский контент