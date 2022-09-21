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Российский нападающий Сошников подписал контракт с «Айлендерс»

Российский нападающий Сошников подписал контракт с «Айлендерс»
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Российский нападающий Никита Сошников подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает известный агент Дэн Мильштейн.

Условия сделки с 28-летним форвардом пока не разглашаются.

Соглашения с командой также подписали голкипер Кори Шнайдер и защитник Паркер Вотерспун.

В Континентальной хоккейной лиге у форварда закончился контракт с омским «Авангардом», он стал неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне он провёл 11 матчей за ЦСКА и 22 встречи за омичей в регулярке, набрав 16 (4+12) очков. В Кубке Гагарина — 2022 Сошников сыграл в 13 играх за «Авангард», заработав 8 (5+3) баллов.

Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис Блюз», в общей сложности проведя 87 матчей и набрав 16 (8+8) очков.

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