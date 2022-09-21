Назаров — о матче с «Авангардом»: более 7 тысяч человек пришли. Маркетинговый ход сработал
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался после поражения в домашнем матче с «Авангардом» со счётом 1:4. По словам наставника сочинцев, на эту встречу регулярного чемпионата КХЛ пришли свыше семи тысяч фанатов.
«Первое — хотелось бы поблагодарить болельщиков, кто пришёл и откликнулся на наш маркетинговый ход. Сегодня у нас более семи тысяч пришли — и это в ливень. Значит, наш ход сработал. Вся менеджерская и коммерческая группа старалась удивить нас, спортивному же блоку немного не повезло. Объясню в чём: настрой был, желание было, но куда-то ушло везение. Наверное, нам всем вместе нужно больше работать, очень мало забитых голов у «Сочи», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Новость по теме«Авангард» одержал третью победу подряд, в гостях обыграв «Сочи»
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
23:22
-
22:54
-
22:46
-
22:45
-
22:35
-
22:34
-
22:28
-
22:25
-
22:20
-
22:04
-
21:48
-
21:43
-
21:43
-
21:26
-
21:13
-
21:05
-
20:57
-
20:47
-
20:38
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:37
-
19:29
-
19:19
-
18:40
-
18:12
-
17:34
-
17:07
-
16:32
-
15:49
-
15:25
-
15:07
-
14:49
Партнерский контент