Назаров — о матче с «Авангардом»: более 7 тысяч человек пришли. Маркетинговый ход сработал

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался после поражения в домашнем матче с «Авангардом» со счётом 1:4. По словам наставника сочинцев, на эту встречу регулярного чемпионата КХЛ пришли свыше семи тысяч фанатов.



«Первое — хотелось бы поблагодарить болельщиков, кто пришёл и откликнулся на наш маркетинговый ход. Сегодня у нас более семи тысяч пришли — и это в ливень. Значит, наш ход сработал. Вся менеджерская и коммерческая группа старалась удивить нас, спортивному же блоку немного не повезло. Объясню в чём: настрой был, желание было, но куда-то ушло везение. Наверное, нам всем вместе нужно больше работать, очень мало забитых голов у «Сочи», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.