Знарок — журналистам: давайте я буду решать, кто чего заработал. И с вами делиться не буду
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (0:2) на пресс-конференции резко ответил на вопросы журналиста.
— Как всё-таки оживить игру Шипачёва? Уже убрали от него Кагарлицкого. Кагарлицкий как будто забегал в четвёртом звене, удаление заработал, момент создал…
— Это с вашей точки зрения, да? Или как?
— Ну, статистика за Шипачёва тоже говорит.
— Нет. Что? Убрали, заработал удаление — пятое-десятое… Это вы как тренер утверждаете, да? Или как?
— Я видел, что он заработал удаление.
— Давайте я буду решать, кто чего заработал и как кто сыграл. И с вами я всё равно делиться не буду, — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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