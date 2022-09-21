Стали известны условия контракта Никиты Сошникова в «Айлендерс»
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Стали известны условия контракта российского нападающего Никиты Сошникова в команде Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».
Как сообщается на официальном сайте клуба, с форвардом заключено однолетнее соглашение на общую сумму $ 750 тыс.
Напомним, в Континентальной хоккейной лиге у форварда закончился контракт с омским «Авангардом», он стал неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне он провёл 11 встреч за ЦСКА и 22 игры за омичей в регулярке, набрав 16 (4+12) очков. В Кубке Гагарина — 2022 Сошников сыграл в 13 матчах за «Авангард», заработав 8 (5+3) баллов.
Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис Блюз», в общей сложности проведя 87 матчей и набрав 16 (8+8) очков.
Новость по темеРоссийский нападающий Сошников подписал контракт с «Айлендерс»
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