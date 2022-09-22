Игроки КХЛ назвали Месси любимым спортсменом из других видов спорта

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала результаты опроса хоккеистов лиги сезона-2021/22.
На вопрос о самом любимом спортсмене из других видов спорта 79 игроков (12,7%) назвали форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
Второе место в данном рейтинге стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он получил 76 голосов, что эквивалентно 12,2%. Третьим стал завершающий карьеру, известный швейцарский теннисист Роджер Федерер (42 — 6,7%), четвёртым — ещё один теннисист, победитель 22 турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль (18 человек — 2,9%).
Новый сезон лиги стартовал 2 сентября матчем между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Победу в матче одержали армейцы со счётом 6:2. Именно столичный клуб является действующим чемпионом турнира.
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