Главный тренер «Рейнджерс» сообщил, что Кравцов будет играть в одном звене с Панариным

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал, какие сочетания будут наигрываться на старте тренировочного лагеря клуба для первых трёх троек нападения:
Крайдер — Зибанежад — Блэй
Панарин — Трочек — Кравцов
Лафренье — Хитил — Какко
Отметим Виталия Кравцова во втором звене с Артемием Панариным и новичком клуба Винсентом Трочеком.
«Он приложил большие усилия, чтобы приехать сюда, усердно работать и делать то, что мы хотим для нашей команды. Я немного поговорил с ним, около месяца назад, и я просто сказал ему: «Здесь есть возможность. Мы хотим, чтобы ты был хорошим игроком в нашей команде, но ты должен принять это. Все видели, как наша команда играла в прошлом году. Это то, чего мы ожидаем от каждого игрока». Отзывы о его игре, которые я получил от всех здесь, были очень положительными», — приводит слова главного тренера обозреватель Lohod.com Винс Меркольяно.
Напомним, минувшим летом «Рейнджерс» подписали однолетний контракт с Кравцовым. В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате он провёл 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности «+4». В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов при общей полезности «-3».
Ранее форвард провёл 20 матчей за «синерубашечников» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги – 2021/2022, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6». В октябре 2021 года Кравцов был отдан в аренду в Челябинск после отказа отправиться в фарм-клуб АХЛ.
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