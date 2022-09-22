Гатиятулин: нужно идти на ворота, чтобы добивать, «выгрызать» забитые шайбы

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о причинах поражения в матче с «Торпедо» 3:4 (1:1, 1:3, 1:0).

«Понимали, какая предстоит игра. Разбирали соперника, готовились. Неплохо провели первый период, во втором наступили опять на те же грабли. Невынужденные ошибки, потери. Неправильная игра в средней зоне. Соперник нас за это наказал. В третьем периоде перешли на игру в три звена. Моменты были, чтобы сравнять счёт, но в завершении немного не хватило.

Долго не могли нанести бросок в створ ворот «Торпедо»? Мы не просим игроков бросать ради статистики. Но соглашусь, совсем улучшать моменты тоже не надо. Нужно искать момент для броска и идти на ворота, чтобы добивать, «выгрызать» эти шайбы. Плохая реализация большинства? Не только в большинстве надо реализовывать моменты, чтобы добиваться положительного результата», — приводит слова главного тренера официальный сайт КХЛ.

Челябинский клуб потерпел второе поражение подряд и одержал лишь три победы в девяти стартовых матчах сезона.