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Форвард «Ак Барса» Тарасов — о 0:2 со «Спартаком»: вратарь нас тащил, а мы – ноль сегодня

Форвард «Ак Барса» Тарасов — о 0:2 со «Спартаком»: вратарь нас тащил, а мы – ноль сегодня
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Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов прокомментировал сухое поражение от московского «Спартака» 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

«Что не получилось сегодня? Это мы завтра разберём, думаю, потому что на горячую голову тяжело говорить, что не получилось. Ноль голов – как можно выиграть игру? Мало создавали на самом деле, не знаю, были ли у нас хорошие моменты сегодня. Вратарь нас тащил, а сами мы – ноль сегодня.

Физически чувствовал себя неплохо, да, где-то потерял ритм, потому что четыре матча не играл. Пытался помочь команде энергией, движением, но мы бегали туда-сюда, много оборонялись, мало играли с шайбой. Наверное, поэтому ноль забили звеном и пропустили в конце. Будем завтра разбирать и смотреть, что произошло.

Спартак играл сегодня особенно плотно? Не сказал бы, мне кажется, вся их команда сегодня играла хорошо, не как в Москве. Там мы их переиграли уверенно, а сегодня был другой сценарий. Но мы один матч проводим хорошо, а два – как сегодня. Сезон длинный, будем исправлять», — цитирует нападающего официальный сайт клуба.

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