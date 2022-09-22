Бобровский сообщил, были ли у него проблемы при пересечении границы России

Российский голкипер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский сообщил, что этим летом у него не было проблем с пересечением границы России, но он не хотел бы затрагивать тему политики.



«У меня было хорошее лето. Я видел друзей, я видел семью. Всё было хорошо. Я не хочу говорить об этом, я не говорю о политике», — приводит слова вратаря североамериканский журналист Дэвид Дворк в своей соцсети.

Напомним, контракт 33-летнего Бобровского с «Флоридой» будет действовать до конца сезона-2025/2026. За это время россиянин заработает $ 40 млн. В плей-офф Кубка Стэнли — 2022 33-летний россиянин провёл 10 встреч, отражая 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,70. «Флорида» уступила во втором раунде плей-офф клубу «Тампа-Бэй» в четырёх матчах.