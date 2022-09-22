Голкипер «Спартака» Красиков: у «Ак Барса» что ни имя, то человек с регалиями

Голкипер «Спартака» Алексей Красиков поделился впечатлениями от игры против казанского «Ак Барса» и прокомментировал сухую победу 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

«Не знаю, почему удаётся так успешно действовать против «Ак Барса». Мне нравится играть против хороших хоккеистов. С ними интересно, хочется зарубится. У них что ни имя, то человек с регалиями. Что не фамилия, то вообще звезда. Так что, можно сказать, очень классный состав, красивая игра, нестандартные решения. Было интересно с ними играть. Мои парни сыграли выше всяких похвал, надёжно, очень мне помогали. Реализовали свои моменты, которые мы вытерпели надёжной игрой. Поэтому, все молодцы. Казани спасибо за игру. Очень хороший опыт. Опасные моменты, напор. Такая справедливая, жёсткая игра. Так что две команды показали классный хоккей.

Первый «сухарь» против «Ак Барса»? Честно, не вспомню. Были победы, вроде 4:1, времён, когда был в Новосибирске. Давно уже было, время идёт. Но эмоции от победы помню, как будто это было вчера (улыбается). Но с ними всегда интересно было. Такой эмоциональный и статусный тренерский штаб, который хочет победить. И всегда сильная команда с такими мастерами, как, например, Радулов, Зарипов, Шипачёв, Войнов, Кагарлицкий, Тарасов. Все прям в порядке ребята. Один Заря чего стоит. Сколько у него кубков? У меня пальцев столько нет. С ними интересно, отличная игра. Надеюсь, она нас сплотит и будем дальше планомерно идти и набирать очки», — цитирует вратаря Metaratings.