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«Потренируется в Торонто и вернётся в Уфу». Гендиректор «Салавата» — об Амирове

«Потренируется в Торонто и вернётся в Уфу». Гендиректор «Салавата» — об Амирове
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Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов прокомментировал возможный отъезд нападающего Родиона Амирова в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Родион действительно в скором времени вылетит в Торонто. Потренируется там с командой и обязательно вернётся в Уфу. Этот сезон по договорённости с «Торонто» он проведёт в ХК«Салават Юлаев», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера стало известно, что нападающий уфимского клуба Родион Амиров покинет клуб для участия в предсезонной подготовке в составе клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».

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