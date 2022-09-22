Ягр: в Хару никто не верил, над ним смеялись, а он стал лучшим защитником в НХЛ

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр оценил карьеру Здено Хары и вспомнил моменты игры против словацкого защитника.

«Это невероятная история. Никто в него не верил, не давал ему и шанса. Над ним смеялись. Но благодаря воле и трудолюбию он за несколько лет стал лучшим защитником НХЛ. Он был разносторонним защитником. Атакующим, жёстким, габаритным, ответственным, мог подраться, был великолепным лидером. Он вдохновляет молодёжь – неважно, если в молодости ты терпишь неудачу и мало кто в тебя верит. Главное то, как ты работаешь над собой и во что ты веришь.

Он был защитником, который доставлял мне больше всего проблем в НХЛ. Не только из-за его габаритов, но и из-за силы. Мне нечем было его удивить. Всё зависит от того, против кого ты играешь. Если против меня миниатюрный игрок, я пытался его обыграть. Если медленный и мощный – я использовал скорость. Но Хару мне нечем было удивить, поэтому против него было сложнее всего играть. Я должен был забивать голы, решать исходы матчей, так что он всегда выходил против меня. Было непросто. Он доставил мне немало проблем», — приводит слова Ягра iSport.cz.

Напомним, словацкий защитник объявил о завершении карьеры в возрасте 45 лет. «Бостон Брюинз» выведет его 33-й номер из обращения.