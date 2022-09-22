Канадский журналист: НХЛ не обеспокоена вопросом участия россиян в матчах в Европе

Хоккейный инсайдер и журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что НХЛ не обеспокоена вопросом участия россиян в вынесенных матчах лиги в Чехии. 7 и 8 октября в Праге пройдут матчи между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».
«Я проверил эту информацию и узнал, что НХЛ не беспокоится о том, что российские игроки могут не принять участия в матчах в Праге», — сообщил инсайдер в своей соцсети.
Напомним, ранее МИД Чехии направил письмо в НХЛ о возможности запрета въезда российским игрокам.
Дело касается в общей сложности восьми россиян, которые выступают за «акул» и «хищников». В составе «Нэшвилла» это вратарь Ярослав Аскаров и нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев. В составе «Сан-Хосе» пять игроков с российским паспортом. Это защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
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