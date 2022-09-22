Защитник «Аризоны» Чикран просит обмена в клуб, претендующий на победу в Кубке Стэнли

Защитник «Аризоны Койотс» Джейкоб Чикран попросил обмен в клуб, претендующий на победу в Кубке Стэнли.
24-летний защитник является одним из лидеров команды. Чикран пока ещё не готов к началу тренировочного лагеря и, возможно, к предсезонным играм после операций на запястье и лодыжке в межсезонье. Команда обратилась к защитнику с предложением об обмене ещё в прошлом сезоне, но «Койотс» не смогли найти подходящую сделку для одного из своих лучших игроков.
«В начале прошлого сезона у меня было много времени на раздумья. Это были очень эмоциональные и тяжёлые размышления с моими близкими и семьей. В конечном итоге мы решили принять их предложение и попытаться переехать.
Для меня это своего рода взаимная позиция. Я хочу получить шанс на победу в Кубке Стэнли, а «Аризона» может получить необходимые активы. Я понимаю, как работает перестройка, и думаю, что это может быть взаимовыгодно», — приводит слова защитника The Score.
Защитник был задрафтован клубом «Аризона» в 2016 году и отыграл за него в общей сложности семь лет. За 337 матчей Чикран набрал 142 (53+89) очка при показателе полезности «-46».
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