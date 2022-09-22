В «Югре» надеются, что Лукин продолжит выступать за команду после признания в даче взятки

Хоккейный клуб ВХЛ «Югра» из Ханты-Мансийска надеется, что признавшийся в суде в даче взятки для уклонения от призыва в армию нападающий Владислав Лукин продолжит выступать за команду. Об этом сообщает ТАСС.
«Клуб следит за развитием событий, будем действовать в рамках трудового законодательства. Мы желаем Владиславу скорейшего решения сложившейся ситуации и надеемся, что после решения суда он сможет помочь команде бороться за лидерство в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги», — сообщили в пресс-службе клуба.
Клуб уточнил, что Лукин присоединился к «Югре» в нынешнее межсезонье и сейчас проходит процедуру восстановления после травмы, набирает форму, тренируется на льду вместе с другими игроками ротации.
Напомним, Лукин на допросе в зале суда признал свою вину в даче взятки для уклонения от службы в армии и отметил, что раскаивается в содеянном. Следующее заседание назначено на 28 сентября.
Как сообщалось ранее, Лукина, а также хоккеистов Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.
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