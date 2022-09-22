В раздевалке «Лады» батюшка благословил команду и окропил игроков святой водой

В раздевалке хоккейного клуба «Лада» отслужили молебен. Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы отец Александр благословил команду на сезон и окропил игроков святой водой.
«С батюшкой Александром меня познакомил год назад Александр Викторович Чеботарёв. Мы тогда так же провели таинство и освятили раздевалку. В этом году тоже хотели, чтобы именно отец Александр провёл таинство. Планировали провести это мероприятие сразу после приезда с выезда, перед первой домашней игрой. Но не получилось, вот и потерянное очко с «Металлургом». Шучу, на самом деле у нас в команде все православные ребята, поэтому это очень важное мероприятие!» – приводит слова главного тренера «Лады» Валерия Белова официальный сайт клуба.
После пяти игр в текущем сезоне ВХЛ команда занимает 12 место в общей таблице с семью очками.
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