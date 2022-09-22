Новичок «Вашингтона» Браун тренируется в первом звене с Овечкиным и Кузнецовым

Новичок клуба «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Браун тренируется в первом звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Об этом в своей соцсети сообщил журналист Тайрик Эль-Башир.

Ранее нападающий сообщал о желании играть в звене с Овечкиным и Кузнецовым.

Напомним, в межсезонье 28-летний канадский нападающий Коннор Браун стал игроком «Вашингтона» в результате обмена с «Оттавой Сенаторз» на пик второго раунда драфта НХЛ – 2024.



В минувшем регулярном чемпионате Браун принял участие в 64 матчах, в которых отметился 39 (10+29) результативными действиями при показателе полезности «-15» и 10 минутах штрафного времени. У него остался последний год по трёхлетнему контракту на общую сумму в $ 10,8 млн ($ 3,6 млн за сезон).