Новичок «Вашингтона» Браун тренируется в первом звене с Овечкиным и Кузнецовым
Поделиться
Новичок клуба «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Браун тренируется в первом звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Об этом в своей соцсети сообщил журналист Тайрик Эль-Башир.
Ранее нападающий сообщал о желании играть в звене с Овечкиным и Кузнецовым.
Напомним, в межсезонье 28-летний канадский нападающий Коннор Браун стал игроком «Вашингтона» в результате обмена с «Оттавой Сенаторз» на пик второго раунда драфта НХЛ – 2024.
В минувшем регулярном чемпионате Браун принял участие в 64 матчах, в которых отметился 39 (10+29) результативными действиями при показателе полезности «-15» и 10 минутах штрафного времени. У него остался последний год по трёхлетнему контракту на общую сумму в $ 10,8 млн ($ 3,6 млн за сезон).
Новость по темеНовичок «Вашингтона»: будет здорово увидеть, как Овечкин бьёт рекорд Гретцки по голам
Комментарии
- 22 сентября 2022
-
16:17
-
15:50
-
15:33
-
15:17
-
14:43
-
14:25
-
14:09
-
13:58
-
13:47
-
13:42
-
13:30
-
12:52
-
12:43
-
12:25
-
12:17
-
12:08
-
11:50
-
11:17
-
11:02
-
10:29
-
10:07
-
09:57
-
09:35
-
09:23
-
09:06
-
08:51
-
08:33
-
08:18
-
07:35
- 21 сентября 2022
-
23:44
-
23:22
-
22:54
-
22:46
-
22:45
-
22:35
Партнерский контент