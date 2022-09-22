НХЛ не позволит экс-вратарю Бишопу работать в департаменте хоккейных операций «Далласа»

НХЛ не позволит завершившему карьеру вратарю Бену Бишопу работать в департаменте хоккейных операций клуба «Даллас Старз», сообщает в своей соцсети журналист Брюс Левайн.
Отметим, что 35- летний вратарь имеет действующее соглашение с «Баффало», которое рассчитано до конца сезона-2022/2023. За ближайший год голкипер получит чуть больше $ 4,9 млн. «Баффало» приобрёл контракт голкипера для преодоления пола зарплат. Бишопу будет разрешено работать в штабе «Далласа», как только срок соглашения истечёт
В декабре 2021 года «Даллас» объявил, что Бишоп завершил карьеру из-за травмы колена. В прошлом сезоне голкипер успел провести один матч в регулярном чемпионате АХЛ в фарм-клубе «звёзд» – «Техас Старз». Последний раз он выходил на лёд в НХЛ в сезоне-2019/2020.
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