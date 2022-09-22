На новом стадионе «Авангарда» состоялся первый официальный матч

В Омске на новом стадионе «Авангарда» завершился первый официальный матч в рамках чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. «Омские Ястребы» с разгромным счётом 2:7 (0:2, 0:2, 2:3) уступили «Сибирским снайперам» из Новосибирска.
Первую шайбу в истории «G-Drive» в официальных матчах забросил нападающий «снайперов» Егор Климович с передачи Ивана Климовича.
По итогам сыгранного матча «Омские Ястребы» остаются с 10 очками на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции после семи сыгранных матчей. «Сибирские снайперы» после сегодняшней победы занимают первую строчку в таблице Востока, выиграв все шесть встреч на старте сезона.
Следующий матч омский клуб проведёт на выезде с ХК «Сарматы» (Оренбург) 25 сентября в 11:00 мск. «Сибирские снайперы» отправятся на выезд к ярославскому «Локо 76» (26 сентября в 18:30 мск).
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