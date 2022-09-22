Форвард минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий покинул команду
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Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расторжении контракта с нападающим Дмитрием Буйницким.
Сообщается, что контракт расторгнут по инициативе хоккеиста. В текущем сезоне Буйницкий сыграл в трёх матчах при коэффициенте полезности «+1». Всего в КХЛ форвард провёл 163 игры, в которых набрал 28 (18+10) очков.
Первый матч за «Динамо» форвард сыграл 9 февраля 2015 года, установив рекорд клуба, став самым юным дебютантом. На тот момент Дмитрию было 17 лет и 345 дней. В сезоне-2018/2019 в составе «зубров» сыграл в 36 матчах, набрал 13 (10+3) очков. Тогда он стал четвёртым в команде по заброшенным шайбам.
После восьми сыгранных матчей минчане располагаются на шестой строчке в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 11 очков.
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