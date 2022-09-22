Малкин: мы не ветераны, мы всё ещё молоды

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, отвечая на вопрос американского журналиста, заявил: «Мы не ветераны, мы всё ещё молоды», имея в виду себя, а также партнёров по команде — Сидни Кросби и Криса Летанга.
Также Евгений добавил: «Летом мы не виделись лично с Кросби и Летангом, но постоянно были на связи по телефону. Сидни скорее поддерживал меня, чем пытался на меня влиять (во время переговорного процесса по новому контракту россиянина. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Малкина репортёр Тейлор Хаас в одной из социальных сетей.
Напомним, этим летом 36-летний россиянин подписал с клубом новый контракт на $ 24,4 млн. Срок соглашения рассчитан на четыре года.
Кросби и Малкин выступают за «Питтсбург» вместе с 2006 года. В составе команды они трижды выигрывали Кубок Стэнли.
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