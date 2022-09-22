Защитник СКА Никишин наказан матч-штрафом за грубый силовой приём

В эти минуты на «Арене-Мытищи» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимает на своём льду санкт-петербургский СКА (1:2 после первого периода).

Игрок питерского СКА Александр Никишин удалён до конца матча за «атаку в область головы и шеи» во время проведения силового приёма против нападающего пекинской команды Тайлера Вона. Отметим, что судьям понадобился видеопросмотр игрового момента для вынесения вердикта.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, Никишин стал лучшим защитником второй игровой недели сезона-2022/2023. Тогда он набрал 5 (1+4) очков в трёх матчах, совершил пять силовых приёмов, заблокировал три броска и один раз отобрал шайбу. Среднее игровое время составило 21 минуту и 18 секунд.