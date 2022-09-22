Форвард «Сибири» Шаров: соперник не настолько нас сильнее, чтобы каждую смену забивать

Нападающий «Сибири» Александр Шаров рассказал о поражении в матче с «Автомобилистом».



«С чем связано плохое начало матча? Мы уже третий матч подряд начали плохо. Но сегодня просто два броска — и сразу же мы пропустили. Не знаю, с чем это может быть связано, сегодня мы были на 100% готовы. Скорее, просто удача так сложилась.



Моё звено накрывали? Это со стороны, наверное, виднее. Но пять на пять все научились играть, и сложно какие-то моменты создавать, поэтому делаем ставку на большинство. Но нельзя забывать и о грязных голах, которые надо запирать пять на пять.



Часто запирали в своей зоне? Может, мы потихоньку входили в игру. Я бы даже не сказал, что нас прям запирали, это обычные игровые моменты. Думаю, у нас тоже были моменты, где мы их запирали. Так что примерно равная в этом плане.



Были ли мысли о поражении после двух быстрых шайб? Нет, таких мыслей не было. Если будут такие мысли, то зачем тогда вообще выходить играть. Мы понимаем, что соперник не настолько нас сильнее, чтобы каждую смену забивать. Поэтому мы сразу же не раскисали, а наоборот: только вперёд и вперёд готовились.



Как тренер настраивал на второй период? Никак. Все парни всё понимают уже. Тренер, конечно, сказал пару слов. Но каждый понимает, что так нельзя играть, и начали больше давить и играть больше в атаку», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.