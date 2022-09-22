Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант забил первый гол в КХЛ

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант забил первый гол в КХЛ
Комментарии

В эти минуты на «Арене-Мытищи» проходит матч в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» принимает на своём льду санкт-петербургский СКА. (После двух периодов счёт 5:1 в пользу СКА).

Нападающий и тафгай пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант забил первый гол в чемпионате Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Гарет Хант вернулся в «Куньлунь Ред Стар» этим летом. В 28 матчах за «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант отметился 63 минутами штрафа. После матча с «Торпедо» в декабре 2019 года игрок получил пятиматчевую дисквалификацию. В прошлом сезоне нападающий выступал за румынский клуб «Корона Брашов». В чемпионате Румынии он провёл 39 матчей, в которых набрал 49 (21+28) очков при 152 минутах штрафа.

В текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги Хант до этого матча не набирал очков, отметившись лишь 43 минутами штрафа.

«Драка — это не свет, который можно включить и выключить». Интервью с главным тафгаем КХЛ «Драка — это не свет, который можно включить и выключить». Интервью с главным тафгаем КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022