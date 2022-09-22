Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант забил первый гол в КХЛ

В эти минуты на «Арене-Мытищи» проходит матч в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» принимает на своём льду санкт-петербургский СКА. (После двух периодов счёт 5:1 в пользу СКА).

Нападающий и тафгай пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант забил первый гол в чемпионате Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

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Гарет Хант вернулся в «Куньлунь Ред Стар» этим летом. В 28 матчах за «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант отметился 63 минутами штрафа. После матча с «Торпедо» в декабре 2019 года игрок получил пятиматчевую дисквалификацию. В прошлом сезоне нападающий выступал за румынский клуб «Корона Брашов». В чемпионате Румынии он провёл 39 матчей, в которых набрал 49 (21+28) очков при 152 минутах штрафа.



В текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги Хант до этого матча не набирал очков, отметившись лишь 43 минутами штрафа.