Минское «Динамо» одержало вторую победу подряд, обыграв ЦСКА

В столице Беларуси на «Минск-Арене» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало московский ЦСКА. Минчане одержали победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
В первом периоде счёт открыл нападающий минчан Владимир Алистров с передач Алексея Емелина и Дмитрия Соколова. На 10-й минуте второго периода при игре 5 на 3 с передачи Павла Варфоломеева вторую шайбу «Динамо» забросил Райан Спунер. В третьем периоде на шестой минуте довёл счёт до крупного нападающий Седрик Пакетт с передачи Джозефа Душака. Единственную шайбу у армейцев на 13-й минуте третьего периода забросил Ярослав Дыбленко с передачи Максима Соркина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч минское «Динамо» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым» (24 сентября в 14:30 мск). Столичные армейцы следующий матч проведут дома с московским «Спартаком» (26 сентября в 19:30 мск).
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